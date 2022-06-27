موسكو تدرس تأجيل الانتخابات في المناطق الأوكرانية التي ضمتها

تدرس روسيا تأجيل الانتخابات في المناطق الأوكرانية التي ضمتها بسبب الوضع الأمني المتوتر.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات المحلية في 10 سبتمبر، على غرار الانتخابات داخل روسيا، إلا أن رئيسة لجنة الانتخابات الروسية إيلا بامفيلوفا قالت إن "الظروف الطارئة" يمكن أن تؤدي إلى تغيير الخطط.

وقالت اليوم الاثنين، خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية الرسمية، إن الخطر على حياة وصحة الأشخاص الذين يعيشون "في مناطق معينة من أقاليم روسيا الجديدة" يعني أن الانتخابات هناك يمكن أن تتأجل.

وأضافت بامفيلوفا: "سنحتفظ بالتأكيد بالحق في القيام بذلك إذا كانت هناك أسباب وجيهة لذلك"، واصفة الوضع هناك بأنه "ليس سهلا".

وكانت موسكو قد أعلنت ضم إقليمي زابوريجيا وخيرسون في جنوب أوكرانيا، ودونيتسك ولوهانسك في شرقها إلى روسيا في عام 2022، في أعقاب استفتاءات.