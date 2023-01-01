هلع وذعر في طائرة أوروبية بعد محاولة ملاكم فتح بابها

عاش ركاب طائرة نقل مدنية، لحظات مرعبة حاول فيها ملاكم وصفته وسائل إعلام بـ«المجنون» فتح أحد أبوابها، حيث كانت في طريقها، من مدينة زادار في كرواتيا إلى بريطانيا.



وذكرت وسائل إعلام غربية، أن الرجل هو ملاكم بريطاني يبلغ من العمر 27 عامًا، حيث قفز اثنان من الركاب من مقاعدهم لكبح الرجل قبل أن يصطدم به على الأرض.



وقالت امرأة صورت الحادث الصادم، إن معظم الركاب على متن الطائرة كانوا عائدين من مهرجان Hideout في كرواتيا في نهاية الشهر الماضي، وفق وكالة «سبوتنيك».



وزعمت أن الرجل كان مخمورًا وتحت تأثير المخدرات.



في السياق نفسه، قالت إدارة شرطة المدينة الكرواتية إن بريطانيًا يبلغ من العمر 27 عامًا تم القبض عليه على مدرج المطار، وتم فتح تحقيق في الحادث، ويواجه الرجل تهمة الإخلال بالنظام العام.



وذكرت العديد من التقارير الإعلامية أن الرجل يحترف الملاكمة، لكن لم يُنشر اسمه.