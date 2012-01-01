طارق الشناوي: الأعمال الفنية الوطنية أكّدت للشعب صدق الوثيقة

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنّ الأعمال الفنية الوطنية التي قُدِّمت مؤخرا، مثل مسلسل الاختيار، جعلت المصريين يتأكدون من صدق الوثيقة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، مساء الأحد، أن المصريين على اختلاف طبقاتهم كانوا يشعرون أن هناك كابوسا ينبغي التخلص منه، في حين لم يكن الشعب على دراية بالكواليس.

وأوضح أن التفاصيل التي استعرضتها الأعمال الفنية الوطنية جسّدت الكارثة التي كانت ستحل بالوطن، حال استمرار (جماعة الإخوان) في الحكم، مشيرا إلى أن الدولة تعرضت لمحاولات لتغيير هويتها، لكنها باءت بالفشل.

وأشار إلى أن دار الأوبرا المصرية طالتها عملية الاستهداف في تلك الفترة، في إطار حرب الهوية التي كانت تستهدف الوطن، مؤكدا أن الفنانين والمثقفين كانوا يحرصون (في عامي 2012 - 2013) على التوجه بشكل دائم صوب دار الأوبرا للتصدي لمحاولات استهدافها.

ولفت إلى أنّه كان من الأهمية بمكان أن يتم توثيق الأحداث التي شهدتها الدولة في الفترة الماضية، عبر أعمال درامية، موضحا أن مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة نجح في توثيق كل شيء.

ونوه بأن هذا المسلسل أكّد صحة حقائق كانت محسوسة، لكن كان ينقص رؤيتها أيضا.