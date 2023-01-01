الشرطة الأسترالية تعترض محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الكيتامين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجهت الشرطة الاتحادية الأسترالية اتهامات لرجلين يزعم تورطهما ضمن عصابة إجرامية عابرة للحدود جلبت 84 كيلوجراما من مخدر الكيتامين إلى أستراليا.

وتقدر قيمة الشحنة بحوالي 36ر3 مليون دولار أسترالي (3ر2 مليون دولار أمريكي).

وبدأت الشرطة عمليتها في مايو الماضي بعد أن تلقت معلومات بشأن عصابة إجرامية تستورد مخدرات مخبأة داخل شاحنات صغيرة جديدة.

وتمكنت الشرطة من تحديد سفينة شحن تنقل مركبتين جديدتين يشتبه في أن المخدرات كانت مخبأة فيهما.

وعند وصول السفينة إلى ملبورن في 15 مايو، فتشت الشرطة المركبتين ووجدت 79 عبوة بلاستيكية بداخلها مسحوق أبيض مخبأة داخل ألواح. وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية الأسترالية إن الاختبارات المعملية كشفت أن المسحوق هو مادة الكيتامين، وهو شكل من أشكال المخدرات ويستخدم أيضا على نطاق واسع كمخدر طبي.

ومثل الرجلان،28 و 29 عاما، أمام محكمة باراماتا المحلية يوم الأحد بتهمة محاولة حيازة كمية تجارية من المخدرات يحظر دخولها البلاد.

وتم وضع الرجلين قيد الحبس الاحتياطي للمثول مرة أخرى أمام المحكمة يوم الخميس المقبل.

وتصل مدة العقوبة على الجريمة إلى السجن مدى الحياة.

وتقول كاتي فيري ، القائم بأعمال مساعد مفوض الشرطة الاتحادية الأسترالية، إن الكيتامين مخدر خطير يستخدم بشكل غير مشروع كوسيلة لتيسير ارتكاب الاعتداء الجنسي (الاغتصاب أثناء المواعيد الغرامية) .

وأكدت فيري أن الكيتامين له آثار انفصامية تحجب إشارات الدماغ الحسية ويمكن أن يتسبب أيضا في فقدان الذاكرة والشعور بالانفصال عن الجسد فضلا عن عدم القدرة على إدراك المخاطر .

ولا يزال التحقيق بشأن عصابة الجريمة المنظمة التي تقف خلف جلب المخدرات مستمرا. ولم تكشف الشرطة عن بلد منشأ السفينة أو المخدرات.