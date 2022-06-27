 مدير المخابرات الداخلية الرومانية يقدم استقالته قبل انتخابات العام المقبل - بوابة الشروق
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مدير المخابرات الداخلية الرومانية يقدم استقالته قبل انتخابات العام المقبل

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 يوليه 2023 - 7:18 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2023 - 7:18 م

تنحى مدير جهاز المخابرات الداخلية الرومانية إدوارد هليفيج، عن منصبه بشكل مفاجئ اليوم الاثنين، فيما يعتقد المراقبون السياسيون بأن ذلك قد يكون له صلة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل.

وأعلن هيلفيج قرار استقالته أمام كاميرات التليفزيون، قائلا إن هذه الخطوة تعد "دليلا على الصحة الديمقراطية"، ونوه بأنه تلقى "كما هائلا من المعلومات الحساسة" إبان توليه منصبه على مدى أكثر من ثماني سنوات.

يُذكر أنه قبل أن يتولى منصب مدير جهاز المخابرات الداخلية في عام 2015، وهو منصب غير محدد بفترة زمنية، كان هيلفيج شخصية بارزة بالحزب الليبرالي القومي في رومانيا، وهو حزب محافظ يشكل جزءا من الائتلاف الحاكم. كما كان عضوا بالبرلمان الروماني والبرلمان الأوروبي ووزيرا بمجلس الوزراء.

وكان يؤيد فكرة تحديد فترة ولاية مدير جهاز المخابرات الداخلية. والبرلمان هو الذي يعين مدير الجهاز بناء على توصية من الرئيس.

وقال هليفيج (48 عاما) اليوم إنه تحدث مع الرئيس كلاوس يوهانيس بشأن استقالته. وسوف يختتم يوهانيس فترة ولايته الثانية والأخيرة العام المقبل حيث لا يحق له ترشيح نفسه مجددا.


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