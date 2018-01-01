موسكو: لا خطر من عجز البذور في السوق الروسية

ذكرت وزارة الزراعة الروسية أنه لا خطر من حدوث عجز في البذور بالسوق الروسية، حيث عبرت الكثير من الشركات الأجنبية الكبرى بالفعل عن استعدادها العمل وفقا للقواعد الجديدة.

وقالت الوزارة إنه كما هو معلن في عقيدة الأمن الغذائي، يجب أن يبلغ الاكتفاء الذاتي للمجمع الزراعي الصناعي من البذور المنتجة محليا مستوى 75% على المدى المتوسط.

وجاء في تقرير الوزارة الذي نقلت عنه وكالة انترفاكس الروسية للأنباء: "فيما بعد، نخطط لزيادة هذا المستوى إلى حوالي 90%، بما سيسمح لنا بأن نغطي بشكل كامل تقريبا احتياجاتنا وفي الوقت نفسه، يبقي على فرصة الاختيار من بين أفضل إنجازات المنتجين الأجانب".

وقالت الوزارة: "نخطط بشكل خاص من أجل تحفيز عملية الانتقال من الواردات إلى نقل إنتاجها وعملياتها العلمية إلى أراضي الاتحاد الروسي. ويستند ذلك من بين أمور أخرى على القواعد الجديدة لتوطين إنتاج البذور، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر عام 2023".

ووفقا للوزارة، سيسمح ذلك للمربين المحليين ومزارعي البذور بتعزيز مراكزهم وحماية السوق المحلية بشكل موثوق من إمكانية تحركات غير عادلة من جانب لاعبين أجانب.

وذكرت صحيفة كومرسانت الروسية الاقتصادية اليوم الاثنين أن الرابطة الأوروبية للمشاركين في سوق البذور "يوروسيدز"، والتي تضم شركات باير وباسف وكورتيفا وغيرهم، قد حذرت رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين من المخاطر التي تواجه العمليات المستمرة للشركات الأعضاء في الرابطة في روسيا بسبب الشروط الجديدة لتوطين الإنتاج.