فون دير لاين تتعهد بتقديم بوتين للعدالة بشأن الحرب في أوكرانيا

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تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الإثنين، بالقيام بكل ما هو مستطاع فيما يتعلق بتحميل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسئولية الحرب ضد أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين في بيان، بمناسبة افتتاح مركز لمحاكمة مرتكبي العدوان الروسي ضد أوكرانيا اليوم "سوف نبذل قصارى جهدنا لتحميل بوتين واتباعه المسئولية".

ويقع المركز في مبنى وكالة العدل الأوروبية "يوروجاست" في لاهاي.

وأضافت: "مركز المحاكمة الدولي الجديد سوف يلعب دورا رئيسيا في ضمان تقديم مرتكبي (الجرائم) للعدالة".

وتبحث الدول الغربية عن سبل لمحاكمة روسيا ومن المحتمل بإنشاء محكمة خاصة.

يُذكر أن أوكرانيا بالإضافة إلى عدة دول أوروبية أخرى والمحكمة الجنائية الدولية يشاركون في المركز. وتم إعداد قاعدة بيانات مركزية للأدلة بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية في وكالة العدل الأوروبية "يوروجاست".