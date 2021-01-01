بوتين وعباس يبحثان عقد اجتماع للجنة الرباعية للشرق الأوسط لبحث تصاعد العنف

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بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إمكانية عقد اجتماع لما يطلق عليه باللجنة الرباعية للشرق الأوسط، وذلك فيما يتعلق بعملية الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية، حسبما قال السفير الفلسطيني لدى موسكو عبدالحافظ نوفل لوكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الاثنين.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء الهجوم الإسرائيلي إلى ثمانية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت الوزارة أن من بين الشهداء ثلاثة جراء غارات جوية فيما البقية بالرصاص الحي، موضحة أن الحصيلة تبقى مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة.

ووفقا لمصادر طبية، أصيب أكثر من 50 فلسطينيا بجروح بينهم 10 على الأقل حالتهم خطيرة.