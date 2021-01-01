الجهاد الإسلامي: المقاومة لن تتأخر بالرد على عدوان الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، أن "العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين لن يكسر المقاومة الفلسطينية، وأن مخططات الاحتلال ستبوء بالفشل".

وقال المتحدث، لوكالة (شهاب) للأنباء اليوم الإثنين، "إذا لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على جنين سيكون أمام المقاومة الفلسطينية ما ستفعله خلال الوقت القصير".

وذكر أن "ما يجري في جنين يأتي في إطار تنقيذ مخططات الحكومة اليمينية المتطرفة بضم الضفة الغربية"، مبينا أن "الاحتلال يستهدف جنين باعتبارها عنوان للحالة الكفاحية بالضفة ومخزون الكرامة الوطنية الفلسطينية".