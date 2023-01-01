ممثل هوليود إيوان مكريجور يترك ابنته تتحمل المسؤولية في فيلم جديد

منح ممثل هوليود إيوان مكريجور ابنته كلارا، حرية التصرف أثناء تصوير فيلم رحلة على الطريق "أنت تغني بصوت عالٍ، وأنا أغني بصوت أعلى" معا.

وقال الممثل البريطاني اليوم الأحد في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي: "لم تكن هناك أي نصيحة تُقال هنا وهناك :" افعلها على هذا النحو أو ذاك"

وشدد الممثل /52 عاما/ على أن الكل مسؤول أمام الكاميرا والجمهور، بغض النظر عن السن أو الخبرة السابقة.

واحتفل الفيلم الأمريكي "أنت تغني بصوت عالٍ، وأنا أغني بصوت أعلى" بعرضه الأجنبي الأول في مدينة كارلوفي فاري التشيكية التي تستضيف أحد أقدم المهرجانات السينمائية في العالم.