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أحمد موسى يهنئ الشعب بحلول ذكرى 3 يوليو: يوم القرار

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 3 يوليه 2023 - 12:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2023 - 12:43 ص

هنّأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بحلول ذكرى يوم 3 يوليو 2013، واصفا ذلك اليوم بأنه يوم القرار في أعظم ثورة «30 يونيو».

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، إنّ 3 يوليو يومٌ لن يمكن نسيانه، موضحا أن المصريين في ذلك اليوم كانوا بانتظار كلمة واحدة، بعدما منحت القوات المسلحة مهلة لمدة 48 ساعة لحل الأزمة.

وأضاف أن القوات المسلحة كان لزاما عليها الرد على هتافات ونداءات عشرات الملايين في الشارع، موضحا أن أكثر من نداء وُجِّه لجماعة الإخوان للتحرك لكن من دون جدوى.

وأوضح أنّ الجماعة رفضت الاستجابة لمطالب الشعب حتى انتهت المهلة، في حين كان الشعب ينتظر كلمة واحدة وهي «عدم وجود الإخوان»، مشيرا إلى أن الاحتشاد الشعبي يوم 3 يوليو كان مشابها أو يفوق حجم التظاهرات في 30 يونيو.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان هدّدت بقتل الشعب، وتوهمت أن القوات المسلحة لن تقف بجانب الشعب، مؤكدا أنّ الجيش لا يمكنه مُطلقا أن يتخلى عن الشعب ولا علاقة له بأي نظام، ولا يحميه.

وتابع موسى: «الجيش على مدار تاريخه مملوك للشعب.. جماعة الإخوان ظنوا أن الجيش سيحمي مرسي وهذا غير صحيح.. دور الشعب في 30 يونيو كان إنه ينزل الشارع ويقول لمحمد مرسي كفاية .. والشعب عمل كده فصدر القرار اللي تمناه الشعب».

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