الرئيس الفلسطيني يوجه الحكومة بتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمود أهالي جنين

ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا للقيادة لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعب فلسطين في جنين ومخيمها.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الاثنين، إنه دعا الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كافة؛ لاجتماع طارئ لمواجهة تلك المخاطر، مشيرًا إلى توجيهه الحكومة وأجهزتها بتوفير كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود أهالي جنين وبقية أراضي دولة فلسطين.

وأضاف: «في تلك اللحظات الصعبة، أدعو أبناء شعبنا إلى الصمود والثبات في أرض وطنهم، كما أدعو الجميع إلى وحدة الصف والدفاع عن الأرض والمقدسات وحقوق شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال، بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس وإن الاحتلال إلى زوال».

واستشهد الاثنين، 9 فلسطينيين، وأصيب 50 آخرون بينهم 10 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وبحسب الوزارة، فإن 9 شهداء ارتقوا اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بينهم شاب في البيرة، و8 في جنين، مما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 189 شهيداً.

ووفق تلفزيون فلسطين طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بممر آمن لإخراج الجرحى والمصابين من مخيم جنين، كما يتم التنسيق مع الصليب الأحمر والمنظمات الدولية لإجبار إسرائيل على فتح ممر آمن.

من جهته، تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة أحد جنوده بجروح نتيجة شظايا قنبلة يدوية خلال اقتحام مخيم جنين، لافتا إلى نقله لتلقي العلاج في المستشفى.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بالصواريخ مواقع عدة داخل مخيم جنين وعلى أطرافه.

وتشهد سماء جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي سواء «الأباتشي» أو طائرات الاستطلاع.

وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها فجرت عددا من العبوات الناسفة، التي تدخل الخدمة لأول مرة، بآليات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها أصابتها بدقة.

وأضافت أنها فجرت عددا من العبوات في آلية مصفحة نوع (تايجر) بشكل مباشر، قائلة إنها تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في سماء مخيم جنين والسيطرة عليهما.