الآلاف من العاملين في مجال الضيافة بجنوبي كاليفورنيا يضربون عن العمل

أضرب الآلاف من عمال الفنادق في جنوبي كاليفورنيا عن العمل يوم الأحد بعد فشل محادثات النقابات.

وفشلت إلى الآن المفاوضات، التي بدأت من أبريل الماضي، بين نقابة وعشرات الفنادق حول تحسين الأجور والمزايا الصحية والمعاشات التقاعدية في تحقيق نتيجة. وانتهت بحلول يوم الأحد عقود العاملين في أكثر من 60 فندقا ومقدمي الخدمات الغذائية، بما في ذلك الطهاة وعمال النظافة وعمال نقل الحقائب.

وقام المتظاهرون الذين يرتدون قمصانا حمراء بإقامة خطوط اعتصام خارج العديد من المباني، بما في ذلك الفنادق الفخمة في لوس أنجليس وسانتا مونيكا، وهم يحملون لافتات.

وتوصل فندق ومنتجع ويستين بونفينتشر، وهو فندق كبير في لوس أنجليس يعمل به أكثر من 600 عامل، إلى اتفاق مبدئي مع موظفيه يوم الخميس، لمنع الإضراب.

وتمثل نقابة "يونيت هير لوكال 11" حوالي 15 ألف عامل في جنوبي كاليفورنيا. ويشتكي الكثير منهم من أنه يتعين عليهم العمل في وظيفة ثانية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ولا يمكنهم تحمل تكاليف استئجار المساكن بالقرب من وظائفهم.