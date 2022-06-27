البنوك الحكومية التركية تستأنف دعم الليرة

قال متعاملون في سوق الصرف التركية، إن البنوك الحكومية في البلاد عادت إلى سوق الصرف اليوم الإثنين، لدعم الليرة التركية، التي تراجعت بشدة بعد العطلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن متعاملين لم تكشف هويتهم القول، إن البنوك العامة باعت حوالي مليار دولار بحلول ظهيرة اليوم لمنع سعر الليرة من التدهور لأكثر من 27.07 ليرة لكل دولار.

وسجلت الليرة ارتفاعا بنسبة 0.4% خلال اليوم بعد تراجعها في وقت سابق بنسبة 0.2% إلى 26.0675 ليرة لكل دولار بحلول الواحدة ونصف من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

ورفضت البنوك العامة التركية التعليق على أنباء تدخلها في سوق الصرف.

يذكر أن البنوك العامة أوقفت تدخلها المنتظم في السوق بعد تشكيل الفريق الاقتصادي الجديد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي ألمح إلى تفضيله وقف بيع الدولار ومنح السوق حرية تحديد سعر الصرف.

ورغم ذلك تراجعت الليرة التركية بنسبة وصلت إلى 10% تقريبا، بعد قرار البنك المركزي في 22 يونيو الماضي سعره القياسي لإعادة الشراء خلال أسبوع من 8.5% إلى 15%، وهو ما جاء أقل من توقعات لمحللين.

وتراجعت الليرة بنسبة 28% منذ بداية العام الحالي، لتصبح العملة الأكثر تراجعا بين نظيراتها على مستوى العالم بعد البيزو الأرجنتيني.