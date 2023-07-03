 أوكرانيا تهزم فرنسا وتكمل عقد المتأهلين لقبل نهائي أمم أوروبا تحت 21 عاما - بوابة الشروق
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أوكرانيا تهزم فرنسا وتكمل عقد المتأهلين لقبل نهائي أمم أوروبا تحت 21 عاما

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 يوليه 2023 - 12:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2023 - 12:12 ص

أكمل المنتخب الأوكراني عقد المتأهلين للدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم تحت 21 عاما، عقب فوزه على نظيره الفرنسي3 /1، في دور الثمانية بالبطولة المقامة في رومانيا وجورجيا.

وتقدم المنتخب الفرنسي عن طريق ريان شرقي في الدقيقة 19، قبل أن يدرك هيورهي سوداكوف التعادل للمنتخب الأوكراني من ضربة جزاء في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 44 سجل سوداكوف الهدف الثاني له وللمنتخب الأوكراني، ثم أضاف أرتيم بوندارينكو الهدف الثالث في الدقيقة 86.

ويلعب المنتخب الأوكراني مع نظيره الإسباني في الدور قبل النهائي، وهو المتأهل لهذا الدور عقب فوزه على سويسرا 2 /1 في دور الثمانية.

وتجمع مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، بين المنتخب الإنجليزي الفائز على البرتغال 1 / صفر، والمنتخب الإسرائيلي الذي فاز على جورجيا 4 /3 بضربات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي.


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