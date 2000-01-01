دراسة: السيدات أسرع من الرجال في الاستعداد للنزول إلى العمل

انتشرت صورة نمطية عن استهلاك السيدات وقت كبير في التجهيز للخروج من المنزل، إذ ينشغلن بالمظهر وتحضير متعلقاتهن الشخصية، ولكن دراسة أجريت حديثا أكدت سبق السيدات للرجال في الاستعداد للعودة إلى العمل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فريق من شركة ليون للأغذية، أجرى دراسة حديثة تتبعت 2000 مبحوث بريطاني؛ لمعرفة أي الجنسين الأسرع في التجهز للعمل.

وجدت الدراسة، أن 67% من الرجال يحتاجون نحو ساعة للنزول، بينما تحتاج 59% من السيدات فقط نفس المدة.

وأضافت الدراسة، أن 23% من الرجال يستغرقون ساعتين للاستعداد للنزول، مقابل 22% فقط بين السيدات.

وأوضحت الدراسة، أن عددا من الرجال يتميزون بالبطء، إذ يستغرقون 4 ساعات للنزول، مقابل 3 ساعات للسيدات.

ويأتي تميز الرجال في فئة الأقل من نصف ساعة من التجهيزات، إذ تكفي 11% من الرجال نصف ساعة فقط للتجهز، مقابل 8% من السيدات يستطعن تحطيم ذلك الرقم.