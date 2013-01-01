طارق الخولي: الخلاف مع جماعة الإخوان كان وطنيا وليس سياسيا

قال النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنّ الخلاف مع جماعة الإخوان في 2013 كان خلافا وطنيا وليس سياسيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، مساء الأحد، أن الجماعة لا تؤمن من الأساس بفكرة الوطن، موضحا أن عناصر الإخوان يعتبرون أو الجماعة هي وطنهم.

وأوضح أنّ الجماعة أعلنت هذا الأمر ولم تُبطنه، وذلك في أحاديث عدة لقيادات بالجماعة، مشيرا لما ورد عن المرشد السابق مهدي عاكف الذي قال مسبقا «طز في مصر».

ورأى الخولي، أن هذا الموقف الإخواني يعكس العقيدة التي تتبعها الجماعة، مذكرا بتصريح لأحد قيادات الإخوان الذي خيّر بين حكم الجماعة لمصر أو إحراقها.

ولفت إلى أن الجماعة اتبعت سياسة الأخونة في عام 2012، وعملت على تمكين عناصرها من كل مفاصل الدولة، وتحديدا في أماكن صنع القرار.

وأكّد أن الجماعة عملت كذلك على بناء ميليشيات موازية للقوات المسلحة، كما عملت في الوقت نفسه على ترهيب كل الأطراف التي تواجه الجماعة.