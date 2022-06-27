ارتفاع معدلات توريد القمح إلى 397 ألف طن قمح من إجمالي المستهدف بالبحيرة

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار استقبال الشون والصوامع لمحصول القمح لموسم حصاد 2023، حيث تم توريد 397 ألف طن حتى صباح اليوم الإثنين، وذلك من خلال 38 موقعا تخزينيًا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، والتي بلغت 302415 فدانًا بنطاق المحافظة هذا العام.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن الدولة لا تدخر جهدًا للاهتمام بالمزارعين، كما أن هناك تزايد مستمر في كميات القمح الموردة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى.

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بكل القواعد المنظمة للتوريد سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، ووجهت مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية بتكثيف الحملات، وتطبيق القرارات الخاصة بالتوريد وفقا للضوابط المقررة.