ديوكوفيتش يبلغ الدور الثاني في بطولة ويمبلدون للتنس

تأهل النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور الثاني من منافسات فردي الرجال ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، ثالث بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، وسط مشاهد هزلية في الملعب الرئيسي.

وفاز ديوكوفيتش، المتوج باللقب أربع مرات، على الأرجنتيني بيدرو كاشين بنتيجة 6 / 3 و6 / 3 و7 / 6 (7 / 4)، اليوم الاثنين، في الدور الأول للمسابقة، حيث تأخرت المباراة قرابة ساعة ونصف بعد انتهاء المجموعة الأولى، بسبب هطول الأمطار بغزارة وابتلال أرض الملعب، رغم تغطية الملعب.

وبدأ ديوكوفيتش في الشكوى من أرض الملعب، لكن المسؤولين انتظروا حتى نهاية المجموعة لتغطية العشب، وهو ما ثبت أنه قرار خاطيء للغاية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ديوكوفيتش وكاشين خرجا لتفقد العشب لكن كان من الواضح أن النجم الصربي (حامل اللقب) لم يكن سعيدا بابتلال العشب، ليعودا إلى غرفة خلع الملابس.

وعاد ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا، للظهور بمنشفة، وشرع في فرك أرضية الملعب ليثير ضحكات الجماهير التي احتشدت في المدرجات، قبل أن يستخدم أعضاء طاقم العمل منفاخ أوراق الشجر لمحاولة تجفيف العشب.

وتحدث ديوكوفيتش عن توقف المباراة، حيث قال : "لقد كان الأمر محبطا بالتأكيد للجماهير التي تنتظرنا ، ولنا نحن اللاعبون. كلانا أراد اللعب لكن الظروف لم تكن جيدة ، ومن الواضح أن الأرض كانت زلقة بفعل هطول الأمطار رغم تغطية الملعب وتحريك السقف".

أضاف ديوكوفيتش في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "بمجرد فتح السقف كانت القصة مختلفة. هذا هو معبد التنس. في كل مرة أخرج فيها - عادة ما أخرج بمضارب وليس بالمناشف ولكن كان من الممتع القيام بشيء مختلف".

ويتطلع ديوكوفيتش للتتويج بلقبه الـ24 في البطولات الأربع الكبرى، كما يأمل في الفوز ببطولة ويمبلدون للمرة الثامنة في مسيرته الرياضية.