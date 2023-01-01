 الفلبين تنهي عقدا مع وكالة إعلانية لاستخدامها لقطات فيديو من دول أخرى ضمن حملة للترويج للسياحة - بوابة الشروق
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الفلبين تنهي عقدا مع وكالة إعلانية لاستخدامها لقطات فيديو من دول أخرى ضمن حملة للترويج للسياحة

مانيلا - د ب أ
نشر في: الإثنين 3 يوليه 2023 - 3:22 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2023 - 3:22 م
قالت وزارة السياحة الفلبينية، اليوم الإثنين، إنها أنهت عقدا مع وكالة إعلانية محلية، بعد أن استخدمت لقطات فيديو من دول أخرى، ضمن مقطع فيديو ترويجي لحملتها السياحية الجديدة.

وكان قد تم في الأسبوع الماضي إطلاق مقطع الفيديو، الذي تبلغ مدته أكثر من 90 ثانية، مع شعار جديد للسياحة، وهو "أحب الفلبين". وبينما كانت هناك حالة من الإثارة الأولية بشأن الشعار ومقطع الفيديو الجديدين، بدأ الأشخاص على الإنترنت في الإشارة إلى أن بعض تلك المشاهد كانت لقطات من دول أخرى.

وتضمنت لقطات الفيديو مصاطب للأرز في إندونيسيا، ومشهد لصائدي السمك في تايلاند، ومدرج لأحد المطارات في سويسرا، ودلافين تقفز في الماء من مكان غير معلوم، بالإضافة إلى كثبان رملية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مكتب السياحة في بيان له، "نتضامن مع أقراننا الفلبينيين في التعبير عن حنقتنا وخيبة أملنا الشديدة بسبب استخدام لقطات غير أصلية/ أرشيفية، يُزعم أنها مشاهد من الفلبين".

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