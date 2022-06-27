بدء محاكمة عضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بتهمة الفساد بسلوفاكيا

بدأت اليوم الاثنين، محاكمة عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بيتر كاتسيمير، في سلوفاكيا بتهمة التورط في ممارسات فساد، الأمر الذي يمثل حرجا شديدا للبنك الأوروبي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن كاتسيمير الذي أنكر ارتكابه أي أخطاء يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات إذا أدين بتهمة تقديم رشوة قيمتها 45 ألف يورو (52 ألف دولار) لتسريع إجراءات المحاسبة الضريبية ضد عدة شركات أثناء خدمته كوزير مالية في سلوفاكيا.

وأشارت بلومبرج، إلى أن محافظ البنك المركزي السلوفاكي رفض الضغوط المتزايدة عليه للاستقالة من منصبه الذي منحه عضوية مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المعني بإدارة السياسة النقدية والمكون من 26 عضوا.

من ناحيته، قال كاتسيمير لأحد القضاة خارج العاصمة براتيسلافا "لم أوثر على إجراءات ضريبية لصالح أي من دافعي الضرائب أثناء عملي كوزير مالية"، مؤكدا براءته.

ووصف أندريه مولارشيك محامي محافظ البنك المركزي السلوفاكي، إن الإجراءات المتخذة ضد موكله غير قانونية، وهدفها الأساسي هو إبعاد كاتسيمير عن منصبه.

فيما تُجهز المحاكمة المسرح لمشهد يدافع فيه مسئول البنك المركزي الأوروبي عن نفسه في مواجهة تهمة جنائية، في حين يناقش السياسة النقدية لمنطقة اليورو، في وقت يشهد تزايد الاهتمام العام بقرارات زيادة أسعار الفائدة والسيطرة على التضخم.

ويزداد الاهتمام بالأمر في سلوفاكيا التي يبلغ فيها معدل التضخم 11.9%، وهو أعلى مستوى في منطقة اليورو ككل.