قال الإعلامي تامر أمين، إن إجازة عيد الأضحى كانت مختلفة هذا العام، مشيرًا إلى أن البعض – خاصة الرجال - لم يكن راغبًا في السفر أو الحصول على إجازة في هذا التوقيت.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين: «معظم الرجالة أصحابنا لما أسألهم أنت فين، يقول أنا في الساحل مع العيال، أقول له طب إيه، يرد الحمد لله على كل شيء، دي كلمة تقولها لو عندك مشكلة أو أزمة أو ورطة، لكن مش وأنت بتبلبط»، بحسب وصفه.

ولفت إلى أن العديد من المصالح الحكومية والشركات صرفت مرتبات الموظفين قبل موعد العيد، قائلًا إن الأمر دفع معظم المواطنين لصرف المرتبات خلال فترة الإجازة.

وأكمل: «فكرة لطيفة لكنها مدمرة، إزازة المياه في الساحل بـ180 جنيها وقرص الطعمية بـ700 جنيه، حاجات غريبة جدا وأنت عاوز تنبسط وتتفسح وتفسح أهلك وعيالك وصحابك، الناس اكتشفت لما العيد خلص إن دي الفلوس اللي مفروض تقضيها لنهاية 7».

وأشار إلى أن «الذكي هو الشخص الذي لم ينفق مرتبه خلال العيد وادخرها لتلبية احتياجات الشهر»، معقبًا: «عندي زوجة ربنا يكفيكم فلسفتها، من المؤمنات الواثقات إن مثل اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب أساس الحياة، لكن في النهاية آدي الحياة وآدي حلاوتها ولازم نستحملها زي ما هي».