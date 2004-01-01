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فلسطين.. تشكيل لجنة للتعامل مع آثار عدوان الاحتلال على جنين

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 3 يوليه 2023 - 12:34 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2023 - 12:34 م

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة، اليوم الاثنين، تشكيل خلية أزمة للتعامل مع آثار عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، التي تتعلق بالأضرار الناجمة عن تدمير البيوت وجرف الطرقات وتخريب البنية التحتية.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن زيارة يترأس اللجنة، التي تضم الوكلاء المساعدين ومدراء مديريات جنين ونابلس وطولكرم، والإدارات العامة للآليات والإشراف.

وأكد زيارة في اتصال مع مدير الأشغال العامة في جنين، ضرورة استعداد الطواقم البشرية والآليات للتدخل الفوري عندما تسمح الظروف.

واستُشهد اليوم الاثنين، سبعة مواطنين، وأصيب 27 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.


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