 طارق الشناوي عن «بيت الروبي»: يُحسب لكريم عبد العزيز مشاركته إلى جانب وجوه لها حضور وطلة واعدة - بوابة الشروق
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طارق الشناوي عن «بيت الروبي»: يُحسب لكريم عبد العزيز مشاركته إلى جانب وجوه لها حضور وطلة واعدة

شيماء رزق
نشر في: الإثنين 3 يوليه 2023 - 1:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2023 - 1:33 ص

علق طارق الشناوي، الناقد الفني، على فيلم بيت الروبي، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وإخراج بيتر ميمي، مشيدًا بنجاح الفيلم وتحقيقه لأعلى إيرادات بأفلام مواسم الأعياد في تاريخ السينما المصرية.

وأكد خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن الفيلم به لمسات إبداعية من مخرجه بيتر ميمي، مشيدًا بأداء الفنان كريم عبد العزيز لأنه من النجوم الكبار الذين يمتلكون وعيًا في أعمالهم الفنية إلى جانب عدم تهميشه للآخرين.

ولفت إلى أن الفنان كريم عبد العزيز، يُحسب له مشاركته في عمل فني إلى جانب وجوه لها حضور وطلة واعدة ومميزة مثل الفنان كريم محمود عبد العزيز، منوهًا بأن الجمهور هو صاحب الكلمة العليا في أي عمل فني.

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