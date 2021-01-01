وفاة شابين أيرلنديين أثناء قضاء عطلة في اليونان

لقي شابان أيرلنديان حديثي التخرج من دبلن، كانا زملاء دراسة في نفس المدرسة، حتفهما أثناء قضاء إجازتهما في جزيرة إيوس باليونان، بحسب ما أوردته صحيفة "كاتيميريني" اليونانية، اليوم الاثنين.



وأكدت السلطات اليونانية أنها تقوم حاليا بالتحقيق بشأن وفاة الشابين أندرو أودونيل، وماكس وول، في حادثين منفصلين بجزيرة سيكلاديك. وكان الطالبان يزوران اليونان، ضمن مجموعة أكبر من خريجي مدرسة "بولزبريدج" الثانوية، احتفالا بالانتهاء من امتحانات شهادة التخرج.



وأفاد متحدث باسم الشرطة، بأن شرطيا اكتشف جثة أندرو أمس الأحد، في حوالي الساعة 0920 صباحا بالتوقيت المحلي، على صخور في أحد الحقول خارج تشورا، البلدة الرئيسية في الجزيرة. وظهرت على جسد أندرو آثار تعرضه للسقوط.



وبحسب المتحدث نفسه، فقد تم العثور على ماكس فاقدا للوعي بالقرب من ميناء الجزيرة عند حوالي الساعة الثانية ظهرا. وتم إبلاغ خدمات الطوارئ على الفور، ونقله سريعا في سيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث أُعلن وفاته عند وصوله. وأفادت بعض التقارير بأنه كان يعاني من قصور مزمن في القلب.