تسلا تسجل زيادة في تسليم السيارات الكهربائية بنسبة 83% في الربع الثاني

قالت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، إنها وردت 644 ألفا و140 سيارة للعملاء في الربع الثاني من هذا العام، بزيادة بلغت حوالي 83% مقارنة مع تسليم 254 ألفا و695 سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأنتجت الشركة 479 ألفا و700 سيارة في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة مع 258 ألفا و580 سيارة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وسلمت 446 ألفا و915 سيارة من طراز "موديل 3" و"موديل واي"، إلى جانب 19 ألفا و225 سيارة من طرازيها "موديل إس" و"موديل إكس".

وفي الربع الأول من العام الجاري، وردت تسلا لعملائها 422 ألفا و875 سيارة، وأنتجت 440 ألفا و808 سيارات.

وقالت تسلا إنها ستنشر نتائجها المالية للربع الثاني لعام 2023 بعد إغلاق تعاملات السوق ليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو الجاري.