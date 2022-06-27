الصحة: 6 نصائح لمنع توالد البعوض خلال الصيف

تزداد كثافة البعوض في فصل الصيف وتعتبر أحد أكثر نواقل الأمراض انتشارا، ولذلك أصدرت وزارة الصحة والسكان 6 نصائح للمواطنين عليهم اتباعها لمنع توالد البعوض وهي:
1- تغطية خزانات المياه المنزلية بإحكام، وتفريغها، وتنظيفها أسبوعيًا
2- استعمال الخزانات البلاستيكية والتخلص من الخزانات المعدنية المتهالكة.
3- التخلص من القمامة أولا بأول في الحاويات الخاصة مع تغطيتها.
4- استخدام المبيدات الحشرية المناسبة في الحاويات الخارجية.
5- النظافة المستمرة لمياه حمامات السباحة وتغييرها باستمرار.
6- التخلص الدوري من أي مياه راكدة سواء داخل المنازل أو خارجها.