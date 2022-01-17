كيريوس: ما حققه ألكاراز جنون

أكد الأسترالي نيك كيريوس، الذي حل وصيفا العام الماضي في ويمبلدون، اليوم الأحد أن الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميا، "لاعب ممتع للغاية ومنضبط جدا واستعراضي".

وبسؤاله خلال مؤتمر صحفي عن صاحب ال20 عاما، أجاب اللاعب الذي لم يخض سوى مباراة وحيدة منذ أكتوبر الماضي بداعي الإصابة، بأنه يحب مشاهدة ألكاراز، وكذلك الأمريكي فرانسيس تيافوي، ومواطنه تاناسي كوكيناكيس.

وقال المصنف ال33 عالميا في هذا الصدد: "متابعة كل ما حققه ألكاراز في هذا الوقت القصير، لهو درب من الجنون. هو لاعب منضبط للغاية، ويعشق هذه الرياضة".

وأضاف: "مشاهدته وهو يلعب أمر ممتع للغاية. هو لاعب ملتزم، ويرغب في القيام بكل شيء بشكل جيد، ولكنه أيضا استعراضي، ويعجبني. هو يحب جدا التفاعل مع الجماهير، وأن يتم ترديد اسمه، وهذا أمر طيب للغاية".

يذكر أن اللاعب الأسترالي سيستهل مشواره في ويمبلدون أمام البلجيكي ديفيد جوفان، فيما ستكون بداية مسيرة المرشح الأول للقب البطولة أمام الفرنسي جيمي شاردي.