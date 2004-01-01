محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بالجمعيات الأهلية ودورها المجتمعي

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستجدات العمل داخل الجمعيات الأهلية للخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي لمؤسسات المجتمع المدني.



جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، وهالة أبو العز رئيس حي الضواحي، وفراج حافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي.



واستعرض المحافظ عددا من جهود وأعمال مؤسسات المجتمع المدني النشطة والفاعلة داخل محافظة بورسعيد، مؤكدا تقديم الدعم اللازم للاستمرار في أنشطة الجمعيات.



كما أكد الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية كشريك أساسي في التنمية التي يشهدها المجتمع.





