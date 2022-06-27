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بريطانيا تسجل رقما قياسيا جديدا لعبور المهاجرين الشهر الماضي

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 3 يوليه 2023 - 7:09 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2023 - 7:09 م

سجلت عمليات عبور المهاجرين رقما قياسيا جديدا لشهر يونيو، مما رفع العدد الإجمالي لهذا العام حتى الآن إلى أكثر من 11 ألفا، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" نقلا عن الأرقام البريطانية الرسمية.

ووفقا للأرقام الرسمية المؤقتة الصادرة اليوم الاثنين، تم رصد 11 ألفًا، و434 شخصًا يقومون بالرحلة من فرنسا في غضون الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

ويشمل ذلك 155 مهاجرا وصلوا على متن ثلاثة قوارب يوم الجمعة الماضية وحدها، ليصل العدد الإجمالي لشهر يونيو وحده إلى 3824 شخصًا.

وكشف تحليل لوكالة أنباء "بي إيه ميديا" لبيانات وزارة الداخلية أن هذا هو العدد الإجمالي الأكبر لشهر يونيو منذ بدء التسجيل قبل خمس سنوات.

وتأتي هذه الأرقام بعد ستة أشهر تقريبا من تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "بوقف القوارب" وجعل هذا أحد تعهداته الخمسة الرئيسية كرئيس للوزراء.


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