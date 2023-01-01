البلديات الألمانية تشكك في نظام أربعة أيام عمل أسبوعيا لمسؤولي الخدمة العامة

أعرب اتحاد المدن والبلديات الألمانية اليوم الاثنين عن شكه في فكرة تخصيص أربعة أيام عمل أسبوعيا لمسؤولي الخدمة العامة.

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد المدن والبلديات الألمانية جيرد لاندسبرج، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن خفض عدد أيام العمل لن يكون ممكنا ولا يتماشى مع توقعات المواطنين.

وتابع لاندسبرج "يجب أن يكون الموظفون حاضرين أينما يتم تقديم الخدمات للمواطنين".

وأضاف أن الخدمات العامة الألمانية تتنافس لجذب العمال حيث يوجد نقص في العمالة الماهرة. وقال لاندسبرج: "السلطات المحلية مطالبة أيضا بتقديم نفسها كأرباب عمل جاذبين. والسماح بأربعة أيام عمل في الأسبوع في مناطق معينة يمكن أن يكون جزءا من هذا".

لكنه أشار إلى أن المواطنين يتوقعون أن تكون الخدمات متاحة في جميع أيام العمل. وقال إن "تحسين الخدمة العامة وتعظيم مستوى الرضا والإدارة الفعالة للأسف لا تنجح دائما مع عدد أيام عمل أقل".

وقال لاندسبرج "ولا يمكن تنظيم أو تمويل كل ما هو مرغوب فيه ".

وأدخلت بعض الشركات الألمانية نظام العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع دون خفض الأجور. وتجري بلدية منجن في ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية تجربة العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع، مع الحفاظ على ساعات العمل كل أسبوع على نفس المستوى.

ووصلت أنباء إلى ألمانيا يوم الأحد تفيد بأن الحكومة البريطانية قد حظرت تجربة العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع من قبل إحدى السلطات المحلية الإنجليزية.