قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة أعلنت فتح باب التقدم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2023 - 2024، بعدد مدارس يفوق 300 مدرسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الأحد، أن شروط التقديم تشمل الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الإعدادية» أو ما يعادلها في نفس سنة التقدُّم، وأن تكون اللغة الإنجليزية من ضمن المواد التي تمت دراستها، وأن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة الإعدادية؛ وذلك منعا لحدوث مشكلة لاحقة تتمثل في الاغتراب.

ولفت إلى أن الشروط تشمل أيضا أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وحسن السير والسلوك، مع تحديد حد أقصى لكل فصل بواقع 30 طالبا وطالبة، وأن يكون هناك تعهد من ولي الأمر بخصوص تعهد الطالب للدراسة، مع شرط عدم الزواج أثناء الدراسة.

ونوه متحدث الصحة، بأن القبول يكون من خلال الأعلى مجموعا من بين المتقدمين وفقا للعدد المطلوب.

وأوضح أنّ هناك اختبارات نفسية يتم إجراؤها على المتقدمين، تقيس درجة اللياقة في الحديث، وسرعة الاستجابة ورد الفعل، ومهارات التواصل،والمعلومات العامة، وضمان عدم وجود ما يؤثر على أداء العمل.



