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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

أما بالنسبة للظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 23

دمنهور 33 23

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 34 23

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 24

طنطا 35 23

دمياط 29 22

بورسعيد 31 23

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 23

العريش 32 24

رفح 31 23

رأس سدر 35 23

نخل 37 17

كاترين 33 16

الطور 36 26

طابا 35 26

شرم الشيخ 40 28

الإسكندرية 29 23

العلمين الجديدة 28 23

مطروح 29 23

السلوم 30 22

سيوة 35 25

رأس غارب 37 27

الغردقة 39 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 39 27

شلاتين 38 29

حلايب 35 28

أبو رماد 37 29

رأس حدربة 34 27

الفيوم 37 24

بني سويف 38 23

المنيا 39 23

أسيوط 40 24

سوهاج 41 25

قنا 42 28

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

الوادي الجديد 40 27

أبوسمبل 42 28