توقيع اتفاق ائتلاف جديد في أصغر ولاية ألمانية

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وقع الأحزاب الثلاثة الذين يتولون الحكم في بريمن، أصغر ولاية اتحادية في ألمانيا، منذ عام 2019 اتفاق تجديد ائتلافهم اليوم الاثنين.

وبهذا الاتفاق يكون قدم تم استئناف ترتيب العمل بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب اليسار عقب الانتخابات التي تم إجراؤها بالولاية في 14 مايو الماضي.

وقال الرئيس الإقليمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي راينهولد فيتجين، في معرض توقيع الاتفاق "لدينا إنجاز بسيط خلفنا". وأضاف أنه تم تحديد المسار للسنوات الأربع المقبلة.

ومن المقرر أن ينتخب برلمان الولاية حكومة الولاية الجديدة بقيادة العمدة أندرياس بوفينشولته الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد غد الأربعاء.

ومن أجل استئناف الائتلاف يرغب التحالف الفريد من نوعه في غربي ألمانيا، في التركيز على التعليم والعمالة والمناخ وإنشاء مناطق حضرية ملائمة للعيش.

كانت الأحزاب الثلاثة أقرت اتفاق الائتلاف الذي تم التوصل إليه عن طريق التفاوض، بأغلبيات كبيرة في مؤتمرات منفصلة للأحزاب.

يذكر أن الولاية تتألف من مدينة بريمن نفسها والمدينة الأصغر بريمر هافن التي تقع عند منبع نهر فيسر.