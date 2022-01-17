البرلمان العربي: العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين جريمة حرب ضد شعب أعزل

استنكر البرلمان العربي، العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها، الذي ارتقى خلاله عدد من الشهداء، وأصيب العشرات، وأُغلقت مداخل المخيم وحوصرت المنازل، ودُمرت البنية التحتية للطرق.

ووصف البرلمان العربي في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، ما يحدث في جنين بجريمة حرب تُرتكب ضد شعب أعزل، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية.

وأشار إلى أن ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان ممنهج ومدروس، تستهدف منه تخويف الشعب الفلسطيني وترويعه، لإسكات صوت الحق، وفرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية.

وطالب البرلمان العربي، بتحرك عربي وإقليمي ودولي لوقف هذا العدوان، ومحاسبة الجيش الإسرائيلي وقادته على ما اقترفوه من جرائم بحق شعب أعزل يدافع عن قضيته وأرضه المحتلة.

واستُشهد، فجر اليوم الاثنين، خمسة فلسطينيون، وأصيب 27 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وكانت قوات الاحتلال، قد بدأت عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، بقصف منزل وسط مخيم جنين، وأعقب ذلك قصف طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.