قصواء الخلالي تعلن عودة برنامجها في المساء مع قصواء على cbc قريبا

أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، عن عودة برنامجها "في المساء مع قصواء" على شاشة cbc خلال الفترة المقبلة وذلك بعد إجازة طويلة امتدت لشهرين تقريبًا لظروفٍ خاصة، حسب تعبيرها.

وكتبت قصواء عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أعود قريبًا بإذن الله؛ لتقديم برنامج في المساء مع قصواء على شاشة cbc العزيزة، كبرنامج توك شو مسائي، شامل ومتنوع؛ في مواعيده السابقة، وبمحتوى يتجدد خلاله الكثير من الإضافات والملفات والقضايا، تتكامل جميعها مع عموم المحتوى المقدم عبر برامج التوك شو المتنوعة للشركة، والتي نتنافس جميعًا خلالها بمهنية وموضوعية، لخدمة المشروع المصري الكبير في صناعة الوعي؛ والذي نعيشه حاليًا، ونحن نمر بذكرى أيامٍ فارقةٍ في تاريخ المصريين، ووعيهم، واستمرار حضارتهم العظيمة بحفظ الله القادر؛ الذي كفى مصر وأهلها شر المكائد، والأحقاد، وسواد القلوب، وخيانة الأمانات، وتدمير الأوطان، وألهمنا جميعًا؛ حسن الاختيار، وخير القرار، والحمد لله".

واختمت قصواء الخلالي تدوينتها بهاشتاج: "#تحيا_مصر و#٣٠_يونيو و#٣_يوليو".