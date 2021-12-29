ماليزيا: سجلنا نحو 10 ملايين مسافر في مايو واقتربنا من مستويات ما قبل كورونا

قالت شركة مطارات ماليزيا القابضة، إن شبكة المطارات الخاصة بها سجلت ما يقرب من 10 ملايين مسافر في مايو الماضي، مدفوعة بحالة التعافي القوية الناتجة عن العمليات في الداخل وفي تركيا، مشيرة إلى أنها بذلك اقتربت من مستويات ما قبل تفشي كورونا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاثنين، بأن حجم السفر تجاوز 5ر9 مليون حركة في ديسمبر من العام الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في مارس من عام 2020.

وسجلت المطارات في ماليزيا 6.8 مليون مسافر، بينما اقترب حجم القطاع الدولي من 3 ملايين تقريبا، في ظل زيادة كبيرة من جانب إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة والصين.