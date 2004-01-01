ارتفاع مشتريات الأجانب من السندات الإندونيسية

تسارعت وتيرة شراء الأجانب للسندات الإندونيسية خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع العائد على سندات الخزانة الحكومية العشرية القياسية، واستقرار الروبية الإندونيسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات وزارة المالية الإندونيسية القول إن متوسط صافي تدفقات الأموال الأجنبية إلى السندات الإندونيسية بلغ خلال أسبوع التداول الماضي 67.8 مليون دولار يوميا، في حين كان المتوسط خلال العشرين يوما الماضية 48.7 مليون دولار يوميا.

في الوقت نفسه، تراجع العائد على السندات العشرية الدولارية بمقدار 0.7 نقطة أساس إلى 4.820% خلال الأسبوع الماضي، في حين استقرت الروبية أمام الدولار عند مستوى 14.993 ألف روبية لكل دولار.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه البيانات خاصة بالأسبوع المنتهي في 27 يونيو الماضي، لآن بيانات تدفق الأموال الأجنبية في إندونيسيا متأخرة 6 أيام.