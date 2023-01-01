قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن ثورة 30 يونيو حملت الكثير من الدلالات والتداعيات الضخمة، ذاكرًا أنها كشفت مشروع جماعة الإخوان المسلمين وأنهت خرافة الإسلام السياسي، بحسب وصفه.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن «الثورة أبرزت تجربة الشعب المصري مع التنظيم الإرهابي لجماعة الإخوان، وكيف أنهى تلك الحقبة، رغم أنها قصيرة وفترة محدودة في تاريخ الأمة والدولة المصرية».

وذكر أن التنظيم منذ تأسيسه في عشرينيات القرن الماضي وحتى وصوله إلى السلطة، قدّم نفسه على أنه فصيل إسلامي يعبر عن الهوية المصرية والتنظيمات المصرية المعتدلة.

وأكمل: «جماعة الإخوان كانت تقدم نفسها في مربع مختلف عن السلفية وجماعات العنف، تقدم صورة للمجتمع أنها مختلفة وتستند إلى رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية، وتغلغلت في النقابات والاتحادات والمؤسسات المختلفة».

ولفت إلى نجاح الثورة في إنهاء خرافة الإسلام السياسي المعتدل والإسلام السياسي المتشدد، مستطردًا: «في الأسابيع القليلة قبل 30 يونيو، شاهدنا تهديدات واضحة وألسنتهم كشفت عن حقيقة التنظيم للمجتمع المصري».

واستشهد بالمشهد الغريب للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر في 2012، منوهًا أنه «لم يكن احتفالا بنصر أكتوبر 1973، وإنما أكتوبر 1981 عندما قتلوا الرئيس الراحل محمد أنور السادات».