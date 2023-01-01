قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن فيلم تاج، بطولة الفنانة تامر حسني، وإخراج سارة توفيق، ينقصه الإبداع، مؤكدًا أن الفنان تامر حسني، موهوب ولكن لابد أن يفتح آفاقه لأفكار أخرى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أنه أكثر مطرب لديه مشروع سينمائي بعد عبد الحليم حافظ، ولديه إصرار على تقديم فيلم كل عام، مؤكدًا أن هذه الأفلام تكون من إنتاجه لأنها تجلب إيرادات كثيرة له بسبب النجاح الذي تحققه.

ولفت إلى أن فكرة «السوبر هيرو»، تناولته أفلامًا أجنبية عديدة، وكان لا بد من وجود إبداع بشكل أكبر من الناحية الحرفية، والبدء من حيث ما انتهى إليه الآخرون، مشيرًا إلى أنه فنان موهوب وحريص على وجود مشروع سينمائي موازٍ له كمطرب ولديه حضور وخفة ظل إلى جانب قدرته وإجادته للتمثيل.

والفيلم من تأليف الفنان تامر حسني، وبطولته، ويشاركه العمل الفنانة دينا الشربيني، هالة فاخر، ساندي، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج سارة توفيق.