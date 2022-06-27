مصطفى الفقى يكتب: دول المغرب العربى وحوارات المشرق

• لا يخفى على أحد أن وجود لغة ثانية فى الشمال الأفريقى فتح له طاقات التعامل مع الغرب

ينظر عرب المشرق إلى أشقائهم فى دول المغرب العربى باعتبارهم همزة وصل مع أوروبا وأكثر بعدا من الحياة العربية التقليدية، وربما تشكل ذلك الانطباع من وجود اللغة الفرنسية كلغة ثانية فى الأقطار العربية بالشمال الأفريقى، فضلا عن أن القرب الجغرافى يصنع قدرا كبيرا من الألفة بين شعوب شمال أفريقيا والشعوب الأوروبية، خصوصا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وربما اليونان أيضا، فضلا عن جزر البحر المتوسط وأدى ذلك بالضرورة إلى قدر كبير من الاندماج الثقافى والتواصل الاجتماعى.

لا يخفى على أحد أن وجود لغة ثانية للعرب فى الشمال الأفريقى فتح لهم طاقات التعامل لا مع فرنسا وحدها، لكن أيضا مع الدول آنفة الذكر، بينما المشرق العربى هو وريث ثقافات وحضارات وديانات مرت على الجزيرة العربية وبلاد الرافدين وأبناء الحضارة الفينيقية وامتدت جنوبا إلى مملكة سبأ وتلاحمت مع دول القرن الأفريقى. ويكفى أن نتأمل التأثير العمانى فى زنجبار وتنزانيا وغيرهما من دول تلك المنطقة.

كما أن المغرب العربى أيضا عرف أصولا عرقية مختلفة امتد معظمها إلى فترة الفتوحات الإسلامية، فاختلط العرب بالأمازيغ وأصبحنا أمام فسيفساء رائعة للمكونات البشرية فى تلك المنطقة المحصورة بين الساحل والصحراء، لكن ذلك لا يلغى الحقيقة الواضحة من التجانس السكانى بين المشرق والمغرب فى العالم العربى الواحد، إذ إن اللغة هى الأساس فى الاندماج البشرى وهى حجر الزاوية فى التحول إلى الأفضل، لكن الأمر الذى لا خلاف عليه هو أن هناك اهتمامات مشتركة بين جناحى الأمة العربية ومراكز اهتمام وأعصاب اشتباك يمكن عرضها فى النقاط التالية:

أولا: إن للمشرق العربى همومه ومشكلاته وأزماته على نحو يصنع أولويات ليست هى بالضرورة أولويات المغرب العربى وإن كنا نسلم بأن القضية الفلسطينية هى هم مشترك وعبء يتحمله المشارقة وأبناء المغرب العربى بالدرجة نفسها، نحن لا ننسى أن عاهل المغرب كان هو رئيس لجنة القدس كما أن منظمة التحرير الفلسطينية عندما أبعدت عن المشرق العربى وجدت ملاذها فى دولة تونس، كذلك كان شأن جامعة الدول العربية التى استقرت لبضعة أعوام هناك بعد سياسات «كامب ديفيد« إلى أن عادت لمقرها فى القاهرة مثلما حدده ميثاق الجامعة.

كما أن سنوات حكم القذافى دفعت دول المغرب العربى إلى الدخول فى سياسة المشرق من مدخل القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، والمسئولية المشتركة الموزعة على الأطراف العربية كافة مهما تباينت مواقفهم أو تفاوتت توجهاتهم تجاه العلاقة مع إسرائيل، إلا أن الأمر الذى يبقى دائما هو ذلك الإحساس الدفين بالأرض المغتصبة والحقوق السليبة والقدس التى لا تغيب عن الضمير العربى والإسلامى بل المسيحى واليهودى أيضا، فهى أم المدائن ومدينة الصلاة كما تغنت لها فيروز.

ثانيا: إن حرب التحرير الجزائرية أضافت هى الأخرى بعدا قوميا عروبيا يصعب تجاهله لأنه شد الانتباه العربى إلى كفاح ذلك الشعب الباسل باعتباره عاملا مشتركا بين الشعوب العربية التى احتفت بالجزائر ثورة ودولة. وهنا نشير إلى أهمية التداخل بين الإسلام والعروبة فى المغرب العربى فلقد تحول الدين إلى قومية أيضا فى مواجهة الاستعمار الغربى ومحاولات الفرنسة فى معظم تلك الدول قبل استقلالها، ولا شك فى أن تفاعل المغرب العربى مع شئون وشجون المشرق العربى أمر لا يتوقف، وما زلت أتذكر أن أكبر تظاهرة لدعم العراق فى مواجهة العدوان الأمريكى كانت فى إحدى مدن المغرب تعبيرا عن التضامن والتلاحم مع أبناء المشرق حراس البوابة العربية على الحدود مع آسيا الإسلامية.

ثالثا: إن الهجرات المشرقية إلى دول المغرب منذ الفتح الإسلامى مرورا بالحكم الأموى فى الأندلس والدول التى تتابعت على الشمال الأفريقى إنما هى فى مجملها تأكيد للانصهار السكانى والتوافق الثقافى لدى الجميع وما زالت الهجرات المتبادلة تترك بصماتها، ففى مصر على سبيل المثال استوطن بنو هلال صعيدها الجنوبى كما وصلت اللغة الأمازيغية إلى أبناء واحة سيوة وأصبحنا أمام تبادل مستمر للطوائف والأفكار فى كل مجال من أركان العالم العربى باتجاهاته المختلفة.

رابعا: لا بد من أن نعترف بأن مشكلة الصحراء الغربية تركت بصماتها فى العقود الأخيرة على وحدة المغرب العربى وشعوبه المتجانسة، ولم يعد مقبولا أن يظل الوضع هكذا بين أكبر دولتين فى المغرب العربى، وعلى رغم أن جهود الأمم المتحدة تواصلت ولعب وزير الخارجية الأمريكى الأسبق جيمس بيكر دورا فاعلا فى دبلوماسية التوفيق بين الطرفين، إلا أننا لا بد من أن نقر بأن الاتحاد المغاربى تأثر سلبا بذلك النزاع الطويل الذى لا بد من أن يحسمه الطرفان لأن المشترك بينهما أكبر بكثير من المختلف عليه.

أتذكر هنا أن أول مهمة كلف بها الرئيس الراحل أنور السادات نائبه الجديد حسنى مبارك عام 1975 كانت الوساطة المكوكية بين القطرين العربيين الشقيقين والغاليين على الجميع الجزائر والمغرب، ذلك أنه حان الوقت لعودة روح المصالحة فى ذلك الإقليم مثلما هى أجواء المصالحة الحالية بين دول المشرق العربى على رغم كل ما كان بينها من خلافات، بل تضارب فى المصالح أحيانا، إلا أن المكون العربى الأصيل ينبغى أن يسود فى النهاية.

خامسا: إن اختلاف وجهات النظر تجاه المشكلات الدولية والإقليمية أمر وارد فى المشرق العربى والمغرب العربى على السواء، وهنا نتذكر الاختلاف الواضح بين مواقف عدد من الدول العربية مثل الجزائر وسوريا الداعمتين نسبيا لوجهة النظر الروسية فى الصراع الأوكرانى وبذلك نكتشف أن دبلوماسية الدول العربية تتفاوت فى تقديرها وفقا للمصالح الثنائية المباشرة مع أحد الجانبين الروسى أو الأوكرانى وما يقف خلفهما من قوى داعمة على امتداد خريطة العالم المعاصر.

ما زلت أتذكر أنه عند إلقاء الرئيس الأوكرانى كلمته أمام القمة العربية فى جدة فإن الوفد السورى خلع سماعات الترجمة تعبيرا عن رفضهم الاستماع إلى وجهة النظر الأوكرانية وكنا نتوقع دولا أخرى يمكن أن تفعل الشىء نفسه ومنها الجزائر تعبيرا عن روح الاحتجاج على دعوة ذلك المسئول الأوكرانى إلى تلك القمة، بينما ظهر فى ما بعد أن ذلك تم بترتيب مسبق وإخطار مقبول من الكرملين، وتلك هى السياسة الدولية لعبة حلزونية تتخطى حدود القوميات والثقافات لتعبر عن مصالح مرحلية لدول بذاتها حتى لو لم تكن هناك إشارات علنية واضحة.

لعلى أتمنى هنا أن يبرع العرب فى عملية توزيع الأدوار كما نجحت فيها جبهات أخرى أتذكر منها تحديدا المنظومة الحزبية الإسرائيلية ودورها فى توجيه مواقف تل أبيب والتعبير عن مصالحها، لذلك فإن توزيع الأدوار هو عملية ذكاء سياسى يمكن أن تؤدى إلى حلول مقبولة للمشكلات القائمة حتى لو لم تكن خيارا إجماعيا داخل المجموعة العربية أو الأفريقية.

إن خلاصة ما نريد أن نصل إليه هو أن نؤكد الأرضية القومية المشتركة بين عرب المشرق وعرب المغرب وأن نلح فى تأكيد هذا المعنى على الدوام لأن الأمة العربية بتكوينها التاريخى وموقعها الجغرافى مترابطة عبر العصور قوية أمام الأعداء وفى الوقت ذاته هى مستهدفة بأطماع تحيط بها وألاعيب تدور حولها ولكنها تبقى فى النهاية أمة صلبة على رغم النكسات والعثرات والكبوات.