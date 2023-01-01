مسئول بحياة كريمة: 5 كيلو مترات أقصى مسافة بين أى مواطن ومركز الخدمة الصحية

قال محمود الديب مسئول مبادرة حياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن المبادرة حرصت على تسهيل حصول المواطن على الخدمة الصحية في أقرب مركز طبي إلى منزله.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «من مصر» على قناة «cbc»، مساء الأحد، أن أقصى مسافة تبعد بين أي مواطن وأحد مراكز الحصول على الخدمة الطبية تبلغ خمسة كيلو مترات.

وأوضح أن الوحدات والمراكز الصحية تمثل خط الدفاع الأول لدى القطاع الصحي، وهو ما دفع إلى إنشاء وتطوير الوحدات الصحية في القرى، حتى بات المواطنون يُشبهونها بالمستشفيات نظرا لضخامتها.

ولفت إلى أنّ القائمين على مبادرة حياة كريمة بوزارة الصحة، هم أنفسهم الذين شاركوا في مشروع التأمين الصحي الشامل وتحديدا عند بدايته، ما سهّل نقل التجارب والخبرات في عملية التطوير.

ونوه بأن 80% من الخدمات الصحية يمكن للمواطن أن يحصل عليها في الوحدة الصحية، على عكس ما كان يحدث مسبقا، لافتا إلى أنه في حالة تعذر حصول المواطن على خدمة ما في الوحدة، تتم إحالته إلى أقرب مستشفى.

وأفاد بأن مبادرة حياة كريمة تساعد بشكل كبير للانتهاء من تطوير الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن العمل بدأ بالمحافظات الأشد فقرا، ولهذا استفادت منها شريحة كبيرة من المواطنين الذين كانوا محرومين من الخدمة لفترة طويلة.

