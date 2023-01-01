المستشار خالد محجوب: محمد مرسي مدان في قضية التخابر رغم انقضاء الدعوى بوفاته

قال المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن الرئيس المعزول محمد مرسي مُدان في قضية التخابر رغم انقضاء الدعوى بوفاته.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الشاهد» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، عُرضت مساء الأحد، أنّ هناك أدلة داغمة أدانت الـ131 متهما الذين أحالتهم النيابة العامة للمحكمة، موضحا أن الأدلة ليست بأقوال شهود لكنها بتسجيلات صوتية ورصد لقاءات عقدت في هذا الإطار.

وأوضح أن الجهات السيادية توصلت لمعلومات تكشف الشخصية الإيرانية التي تحملت الإنفاق على العناصر المدانة في القضية وإعاشتها، وتوفير سيارات لدخول الأراضي المصرية (لاقتحام السجون عقب ثورة 25 يناير).



وكشف محجوب، بعض التفاصيل عن عملية اقتحام السجون، قائلا إن المدانين السيد عياد وإبراهيم حجاج استخدما لودر لاقتحام سجن وادي النطرون، وتسببا في مقتل 14 سجينا، وأوضح أنّ عملية الاقتحام تضمنت استخدام لودرين اثنين.

ولفت إلى أنّه طالب النيابة العامة، بمخاطبة الإنتربول الدولي للقبض على الهاربين الأجانب من السجون المصرية، وأعضاء من تنظيم الإخوان، في هذه القضية.

ونوه بأن إعلاميين موالين لجماعة الإخوان اتهموه في ذلك الوقت بأنه مُسيس، ورد قائلا: «يعلم الله أن هذه المحكمة عملت في ظروف صعبة من غلق أنوار وتهديدات وغير ذلك لكننا كنا نقول كلمة حق لصالح هذا الوطن».

