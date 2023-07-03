أعلى هيئة مراجعة في الاتحاد الأوروبي تحذر من تراجع التحول إلى الاقتصاد المستدام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال تقرير رسمي نشر اليوم الاثنين، إن تحول الاتحاد الأوروبي نحو اقتصاد أكثر استدامة وصداقة للبيئة يتراجع بشكل خطير.

وقالت أنيمي تروتلبوم رئيسة فريق المراجعة التابع لمحكمة المراجعين الأوروبية في بيان، إن "دورة التحول في الدول الأوروبية في حالة شلل تقريبا للأسف".

وأشارت المحكمة إلى أن مضاعفة كميات المواد التي يعاد تدويرها في الاتحاد الأوروبي خلال العقد الحالي ستكون عملية "صعبة للغاية"، رغم خطتي العمل الموضوعتين ورصد تمويل يبلغ 10 مليارات يورو (11 مليار دولار) للوصول إلى الهدف.

وأضافت المحكمة أن 7 دول في الاتحاد وهي بولندا وفنلندا ولوكسمبورج ورومانيا والدنمارك والسويد وليتوانيا تراجعت في تحولها نحو الاقتصاد الدوار خلال السنوات الأخيرة.

وانتقد مراجعو المحكمة الدول الأعضاء في الاتحاد لاستخدام الأموال في إدارة المخلفات بدلا من تقليلها من خلال زيادة العمل الافتراضي للمنتجات وجعلها أكثر قابلية لإعادة التدوير.

وأضافوا أن خطة عمل الاتحاد الأوروبي حققت "تأثيرا طفيفا في أفضل الأحوال" على صعيد مساعدة الشركات في جعل منتجاتها أكثر استدامة.

وأوصت المحكمة المفوضية الأوروبية بمراقبة أشد صرامة للتحولات في الدول الأعضاء وتحفيز هذه الدول على تمويل استخدام منتجات أكثر توافقا مع الاقتصاد الدوار.