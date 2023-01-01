رئيسة الوزراء الإيطالية: متفائلة تماما بشأن خارطة طريق الخطة الوطنية للتعافي

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أنها متفائلة تماما من ناحية خارطة طريق الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، بحسب ما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، اليوم الاثنين.

وأضافت ميلوني، أنها متفائلة بشكل خاص إذا توقفنا عن إثارة الذعر بشأن قضية إستراتيجية بالنسبة للأمة بأكملها والتي، وفقا لتقليد النزعة التشاؤمية المتفشي في إيطاليا، يتم استغلالها من أجل مهاجمة الحكومة.

وفي مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، اليوم الإثنين، رأت ميلوني، أن الهدف أصبح قاب قوسين أو أدنى، مشددة على القول إننا ملتزمون بالرد على آخر طلبات التوضيح من جانب المفوضية الأوروبية وأذكركم بأننا نعمل على خطة صاغها آخرون.

ولفتت ميلوني، إلى أنه بعيدا عن الجدل لا يسعني إلا أن ألاحظ أنه إذا كان العمل المضني الذي نقوم به الآن، دون أي توتر مع المفوضية، قد تم تنفيذه مسبقاً عند تقديم المشاريع، لكان بإمكاننا توفير كثير من الوقت.