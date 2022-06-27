محافظ بني سويف يناقش مع بعض المسئولين بالقطاعات إقامة مشروع سوق للسيارات

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، على الجهود الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة التي تشمل النهوض بـ6 قطاعات اقتصادية، حيث أجرى المحافظ، اليوم الإثنين، زيارة تفقدية لقطعة أرض بمنطقة بياض العرب الصناعية.

ووجه المحافظ، بوضع تصور لإمكانية إتاحة جزء من الأرض لإقامة سوق لبيع السيارات على غرار الأسواق بالقاهرة، ويشمل إقامة منافذ متحركة لتسهيل خدمات المرور أو الشهر العقاري وغيرها، وذلك سيدعم المشروع كما هو حال في أسواق بيع السيارات المستعملة.

وناقش المحافظ، مقترحات تعظيم الاستفادة من موقع قطعة الأرض، والتي تتميز بقربها من المنطقة الصناعية ومن الطريق الرئيسي، ومحور عدلي منصور مما يجعلها تتصف بخصائص استراتيجية مهمة من أهمها "الموقع الجغرافي والخدمات القريبة منها".

وأكد ضرورة، أن يتضمن التصور المطلوب توضيح طبيعة المنطقة الجغرافية وشبكة الطرق المؤدية إليها، وعوامل ونقاط القوة بالموقع ومميزاته النسبية، بجانب وضع الحلول وتلافى الملاحظات التي قد تعوق استثمار المنطقة.

وفي ختام جولته كلف المحافظ، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، بإعداد التصور وعرضه عليه خلال أسبوع، والتنسيق مع التخطيط العمراني والاستثمار ليكون المقترح متكاملاً من كل النواحي والإجراءات، والذي يهدف لتعظيم سلاسل القيمة المضافة من موارد المحافظة، وتعظيم موارد الدولة.

رافق المحافظ خلال جولته "المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، هاني الجويلي رئيس مدينة بنى سويف، محمد عثمان رئيس قرية بياض العرب، والمهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، سلمى فتحي مديرة مكتب خدمة المستثمرين، وعدد من مسئولي المنطقة الصناعية وأملاك الدولة".