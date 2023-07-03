البيت الأبيض: نراقب الوضع في الضفة الغربية عن كثب

قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في الضفة الغربية، حيث وجهت القوات الإسرائيلية ضربات بطائرات مسيرة لمدينة جنين في إطار إحدى أكبر العمليات بالضفة الغربية منذ 20 عاما.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض "لقد اطلعنا على التقارير ونراقب الوضع عن كثب.. ندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها في مواجهة (حركتي) حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.. والجماعات الإرهابية"، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت القيادة الفلسطينية قررت، اليوم، وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، والاستمرار في وقف التنسيق الأمني.

جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع الطارئ الذي عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وفجر الاثنين، أطلق الجيش الإسرائيلي العملية العسكرية في جنين شمالي الضفة الغربية، وأدت إلى استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة العشرات.