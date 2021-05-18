 بكوادر مدربة.. تطهير المسجد النبوي بأكثر من 600 معدة يوميا - بوابة الشروق
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بكوادر مدربة.. تطهير المسجد النبوي بأكثر من 600 معدة يوميا


نشر في: الإثنين 3 يوليه 2023 - 5:37 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2023 - 5:37 م

كثفت وكالة شئون المسجد النبوي، ممثلة في إدارة التطهير من جهودها؛ تزامنًا مع وصول الحجاج والزائرين للمسجد النبوي وتجهيزه لهم ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تعمل الإدارة على تعقيم وتعطير المسجد النبوي وسطحه وساحاته من خلال البرامج اليومية على مدار الساعة وبأفضل الأجهزة والكوادر البشرية حيث تتم الأعمال من خلال 600 معدة غسيل، ويشغلها كوادر مدربة عليها وتبلغ كمية المطهرات أكثر من 109 آلاف لتر يوميًا ، كما تبلغ كمية المعقمات أكثر من 126 ألف لتر، بالإضافة إلى 30 ألف لتر من المعطرات يوميًا.


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