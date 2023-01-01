وقع النادي الاهلي مساء أمس الأحد في فخ التعادل مع فريق فيوتشر على استاد السلام ضمن مباريات الجولة المؤجلة من الاسبوع 24 للدوري المصري الممتاز.

ليصل الأهلي بهذه النتيجة إلى النقطة 69 في المركز الأول وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في ثلاث مباريات من أجل الوصول إلى النقطة 77 التي يستحيل أن يصل إليها اقرب منافسيه فريق بيراميدز وبالتالي يتوج بلقب الدوري المصري بشكل رسمي.

ويرغب لاعبو الفريق الأحمر في التتويج باللقب الغائب عن دولاب بطولاته في اخر نسختين والتي توج بهما فريق الزمالك الغريم التقليدي للقلعة الحمراء.

ورغم أن الفارق بين الاهلي والزمالك كبير في النسخة الحالية من بطولة الدوري إلا أن الجماهير الحمراء لا تأمن غدر بيراميدز الفريق الذي يسعى لتحقيق الفوز بالبطولات لأول مرة في تاريخه بالاخص بعد أن نجح في الصعود لأول مرة في تاريخه لدوري أبطال أفريقيا سيشارك فيها بالنسخة القادمة.

استاد الأرق

ويشكل استاد السلام أزمة وأرق لجماهير النادي الاهلي بالاخص بعد أن عادت نتائجه بالتعادلات مساء أمس الأحد أمام فيوتشر.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد أعلنت في وقت سابق جميع المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، وكان من بينهم مباريات على استاد السلام بسبب انتهاك أرضية استاد القاهرة الدولي.

وسبق لمارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي، التحذير من اللعب على استاد السلام لأسباب فنية وطالب إدارة النادي بضرورة اللعب على استاد القاهرة الدولي نظرا لما يخدم على المصلحة العامة للفريق الأحمر.

الأهلي في النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز، وقع في فخ التعادلات 6 مرات أمام كلا من: "فيوتشر، سيراميكا، المصري، سموحة، الداخلية، ومن ثم فيوتشر".

4 مباريات منهم على استاد السلام الدولي ومرة واحدة على استاد القاهرة، ومرة على برج العرب، وبالتالي أصبح استاد السلام بئر التعادلات للنادي الأهلي.