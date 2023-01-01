تقرير: تصاعد هجمات الكلاب على عمال البريد في المملكة المتحدة

كشف تقرير جديد أن أعداد هجمات الكلاب على عمال البريد في بريطانيا ارتفعت إلى ما يقرب من ألفي حادث تم الإبلاغ عنها خلال العام الماضي.

وذكرت صحيفة "رويال ميل" البريطانية اليوم الاثنين إنه جرى تسجيل 1916 هجوما للكلاب على عمال البريد خلال العام المنتهي في 31 مارس 2023، مقارنة بـ 1673 هجوما تم تسجيلها العام السابق بزيادة قدرها 14 % .

وأصدرت مجموعة البريد الملكي البريطاني هذه الأرقام في بداية الأسبوع السنوي للتوعية بالكلاب، في الوقت الذي حث مديرو المجموعة مالكي الكلاب على "اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان أن حيواناتهم الأليفة لا تشكل تهديدا على عمال البريد من خلال ملكية مسؤولة للكلاب".

وأدت هجمات الكلاب على عمال البريد إلى أكثر من 3014 يوم غياب خلال العام الماضي.